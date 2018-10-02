Более 8,5 тысяч военных участвуют в крупнейших за последние 30 лет учениях на юге России
Они будут продолжаться неделю. Манёвры будут проводиться также на полигонах Абхазии и Южная Осетии и Армении. В сообщении пресс-службы Южного военного округа говорится, что входе учений будут применяться новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе, полученные в Сирии.
Комментарии13
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vasyakirin 02 октября 2018 | 08:20
Опять, дагов вооружаем?
chapter_2 02 октября 2018 | 08:25
В.Путин: Пушки вместо масла ешьте россияне!
patrikk_2 02 октября 2018 | 08:57
Более 8,5 тысяч военных участвуют в крупнейших за последние 30 лет учениях на юге России...
Красавчики. Давите украинскую, израильскую и московскую жидобандеру.
len56 02 октября 2018 | 09:00
patrikk_2: руки меняй,товарищ!
да и диван уже весь пропердел,"герой"...
len56 02 октября 2018 | 08:22
Манёёёвры!
ostapba 02 октября 2018 | 08:44
len56: а KAZAN K-561 ышшо не утонула?? Как говорится к Курску в гости не бывает опозданий...
В Северодвинске даже??
ostapba 02 октября 2018 | 08:48
........Ф произошла катастрофа на атомной подводной лодке. По данным разведслужб стран НАТО, 30 августа АПЛ «Казань» потеряла ход и вероятно получила разгерметизацию реактора. Также вероятно у нее повреждение корпуса. Этим объясняется то, что АПЛ K-561 пытаются буксировать, одновременно откачивая из нее воду.
Позднее спутник зафиксировал как буксиры пытаются куда-то толкать заглохшую пустую атомную подлодку K-561 «Kазань» к пирсу. Пришвартованный аварийный бот что-то качает или выкачивает — как видно на фотографии даже..
nokola 02 октября 2018 | 08:22
Нехорошо проводить маневры на чужой территории без спроса.
luger_max_otto 02 октября 2018 | 08:39
Это оккупированная территория. На фоне прочего проведение маневров- сущая мелочь...
j_partizan 02 октября 2018 | 08:38
Иногда день начинается с хороших новостей.
Может наступит день, когда не только учения, но и подготовка в частях станут регулярными.
И вооружение наконец-то будет усовершенствоваться.
compare 02 октября 2018 | 08:44
j_partizan: вообще-то,имея такое детски-наивное понятие об экономике и вообще,жизни,можно каждый день найти "хорошее"...
vilingrad 02 октября 2018 | 08:44
Импотент просматривает эротический фильм...участвует...в крупнейших, более 8,5 тыс:)
forward 02 октября 2018 | 08:52
Пугаем весь мир! Ну а что остается? Ничего другого не умеем...