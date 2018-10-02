Более 8,5 тысяч военных участвуют в крупнейших за последние 30 лет учениях на юге России...

Они будут продолжаться неделю. Манёвры будут проводиться также на полигонах Абхазии и Южная Осетии и Армении. В сообщении пресс-службы Южного военного округа говорится, что входе учений будут применяться новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе, полученные в Сирии.