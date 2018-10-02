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08:15, 02 октября 2018

Более 8,5 тысяч военных участвуют в крупнейших за последние 30 лет учениях на юге России

Они будут продолжаться неделю. Манёвры будут проводиться также на полигонах Абхазии и Южная Осетии и Армении. В сообщении пресс-службы Южного военного округа говорится, что входе учений будут применяться новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе, полученные в Сирии.

Комментарии

13

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vasyakirin 02 октября 2018 | 08:20

Опять, дагов вооружаем?

chapter_2 02 октября 2018 | 08:25

В.Путин: Пушки вместо масла ешьте россияне!

patrikk_2 02 октября 2018 | 08:57

Более 8,5 тысяч военных участвуют в крупнейших за последние 30 лет учениях на юге России...

Красавчики. Давите украинскую, израильскую и московскую жидобандеру.

len56 02 октября 2018 | 09:00

patrikk_2: руки меняй,товарищ!
да и диван уже весь пропердел,"герой"...

len56 02 октября 2018 | 08:22

Манёёёвры!

ostapba 02 октября 2018 | 08:44

len56: а KAZAN K-561 ышшо не утонула?? Как говорится к Курску в гости не бывает опозданий...
В Северодвинске даже??

ostapba 02 октября 2018 | 08:48

........Ф произошла катастрофа на атомной подводной лодке. По данным разведслужб стран НАТО, 30 августа АПЛ «Казань» потеряла ход и вероятно получила разгерметизацию реактора. Также вероятно у нее повреждение корпуса. Этим объясняется то, что АПЛ K-561 пытаются буксировать, одновременно откачивая из нее воду.

Позднее спутник зафиксировал как буксиры пытаются куда-то толкать заглохшую пустую атомную подлодку K-561 «Kазань» к пирсу. Пришвартованный аварийный бот что-то качает или выкачивает — как видно на фотографии даже..

nokola 02 октября 2018 | 08:22

Нехорошо проводить маневры на чужой территории без спроса.

luger_max_otto 02 октября 2018 | 08:39

Это оккупированная территория. На фоне прочего проведение маневров- сущая мелочь...

j_partizan 02 октября 2018 | 08:38

Иногда день начинается с хороших новостей.
Может наступит день, когда не только учения, но и подготовка в частях станут регулярными.
И вооружение наконец-то будет усовершенствоваться.

compare 02 октября 2018 | 08:44

j_partizan: вообще-то,имея такое детски-наивное понятие об экономике и вообще,жизни,можно каждый день найти "хорошее"...

vilingrad 02 октября 2018 | 08:44

Импотент просматривает эротический фильм...участвует...в крупнейших, более 8,5 тыс:)

forward 02 октября 2018 | 08:52

Пугаем весь мир! Ну а что остается? Ничего другого не умеем...

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