В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по физике

По мнению экспертов, главными претендентами на престижную награду являются ученые, изучавшие суперконденсаторы и полупроводники.

Традиционно Шведская королевская академия наук хранит информацию о номинантах на Нобелевскую премию в секрете. Тем не менее, компания Clarivate Analytics ежегодно публикует прогнозы на основе цитируемости научных статей. Так, среди возможных физиков-лауреатов она выделяет ученых Юрия Гогоци, Родни Руоффа, и Патрика Саймона. Они достигли успехов в исследовании нанотрубок и суперконденсаторов, составляющих конкуренцию химическим батареям. А Гогоци – выпускник Киевского политеха — разработал новый класс двумерных углеродов: максены. Среди других претендентов Clarivate Analytics выделяет американцев Артура Госсарда и Дэвида Авшалома. Они смогли пронаблюдать эффект Холла в полупроводниках: он объясняет, как ведут себя электроны под влиянием магнитных полей. Кроме того, называется имя Лене Хау, которая проводила эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе-Эйнштейна. При этом за всю историю Нобелевскую премию по физике получали лишь две женщины, и в последний раз это случалось 55 лет назад.

Между тем накануне лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё. Они получили награду за методику иммунотерапии раковых заболеваний