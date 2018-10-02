Один из фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» попытается сегодня выйти на свободу
Речь идет о бывшем сотруднике МЧС, которого обвиняют в халатности.
Начальник караула пожарно-спасательной части Кемерова Сергей Генин в изоляторе сидит уже полгода. Одна из причин его содержание под стражей – давление на потерпевших. Бывшего сотрудника МЧС обвиняют в халатности по трем эпизодам. Генин участвовал в тушении пожара. Отец одной из погибших в «Зимней вишне» девочек показывал ему короткий путь на четвертый этаж, где в кинотеатре находились дети. Обвиняемый решил следовать за охранником торгового комплекса и потерял время. Также вместо поиска группа людей Генин был занят спасением одного человека и не передал по рации о нахождении детей во втором кинозале. Всего в деле «Зимней вишни» 11 фигурантов. Обвинения предъявлены также высокопоставленному офицеру Кузбасского МЧС Андрею Бурсину. В интернете подписи под требованием прекратить их уголовное преследование оставили десятки тысяч человек.
При пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек. На месте снесенного торгового центра власти планируют разбить сквер.
Комментарии2
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lnmanusnostras1 02 октября 2018 | 08:35
Типа как побег из шоушенка?
Эхо, у вас гениальные заголовки просто..