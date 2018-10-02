СК возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Петербурге, которая обошлась в 6 миллиардов рублей. Обвиняемыми по нему могут стать чиновники подведомственной Министерству культуры структуры. Это рассказал РБК адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы признанного потерпевшим театра. Дело возбудили после того, как в здании появились трещины и плесенсь.