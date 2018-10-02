В России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения
Вице-премьер Дмитрий Козак уже одобрил инициативу двух министерств: энергетики и экономики, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомства предложили установить норму в 300 киловатт в час в месяц. Но фиксировать объём не на человека, а так называемую точку подключения. То есть квартиру или частный дом. Авторы инициативы полагают, что большинство домохозяйств в эту норму должно уложиться. В противном случае платить придётся намного больше. Как отмечает Коммерсант, правительство вернулось к обсуждению идеи, когда при превышении лимита энергопотребления тарифы резко вырастут. Чиновники могут также отказаться от льгот для жителей сёл и квартир с электроплитами или электрическим отоплением, пишет газета. Козак поручил министерствам энергетики и экономики, а также антимонопольной службе к середине января внести проекты документов. Правительство ещё в 2013м году обсуждало идею введения социальной нормы энергопотребления, но после эксперимента в семи регионах реформу отложили на пару лет, а потом о ней на время забыли. И заговорили опять минувшим летом, когда обсуждали проблемы повышения стоимости энергии для одних групп потребителей чтобы снизить тарифы другим.
На этом фоне каждый пятый российский пенсионер должен банку по кредитам. Пожилые люди, как правило, берут займы для детей, у которых плохая кредитная история или низкие доходы, пишет «Московский комсомолец».
Комментарии19
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y20160414 02 октября 2018 | 08:09
«То есть квартиру или частный дом»
Только что я об этом написал в комментарии к предыдущей новости.
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neburzhui2 02 октября 2018 | 08:15
Дело Чубайса на марше. Не зря он изничтожал социалистическую идею. Платите "господа" - ПЛАТИТЕ !
u237 02 октября 2018 | 08:22
neburzhui2: в СССРе ты и так платил и переплачивал, и сейчас у нас СССР с его экономикой - отнимать и распределять, в рынке на рынке энергоресурсов нет монополизма
luger_max_otto 02 октября 2018 | 08:32
Про каких, на хрен, заек... Это что, из- за Чубайса в Дагестане, получающем энергию из других регионов, цена киловатт часа меньше, чем в Москве, а в Ростовской области, отправляющей электричество всем, кому кремль скажет, цена киловатт- часа больше, чем в Москве...
baldug1 02 октября 2018 | 08:59
luger_max_otto: Дагестан получает электроэнергию из других регионов? Поинтересуйтесь, сколько гидроэлектростанций в Дагестане. Сколько газа добывают, сколько нефти, море тоже не так просто колышется, с каждой волной миллион рублей заносит . Дагестан кормит полстраны, абсолютно аналогичная ситуация с каждым регионом нашей страны. Каждый заработанный рубль забирается в Москву, а их Москвы выделяют две три копейки и еще сморщиваясь делают вид, что кормит всю страну, все все дотационные.
igorrrpadlowitchs 02 октября 2018 | 08:13
y20160414: я , вообще, не понимаю зачем скотам электричество!?
ostapba 02 октября 2018 | 08:33
igorrrpadlowitchs: проще спросить почему не газифицируют Россию... Плиты ставят электрические с нормой варки щей, чтоб рубильником вырубать.
А с газовым краном могут быть неприятности..
По морде могут дать, или в трубу закрывальщика сунуть чопом.
Даже..
jblack2 02 октября 2018 | 08:10
Особенно "приятная" перспектива для домовладельцев, установивших электрическое отопление...
veliratsepp 02 октября 2018 | 08:12
Конченные твари! Сколько еще яхт, домов, вообще бабла? Надо им еще Чиполлино прочитать. Там налог на воздух предлагают брать. Доиграются.
Пойду денег Навльному переведу. Не уверен, что станет лучше, но хотя бы этих ублюдков уберем.
perestarok 02 октября 2018 | 08:13
"В России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения
Вице-премьер Дмитрий Козак уже одобрил инициативу двух министерств: энергетики и экономики…"
Ну и придурки у нас. В стране существенный избыток электрических мощностей. Так зачем же это делать?
ramses333 02 октября 2018 | 08:16
Жизнь в России становится слишком дорогим и весьма сомнительным удовольствием.
grigorev 02 октября 2018 | 08:16
Обычно норму потребления вводят, когда не хватает чего-то. В РФ переизбыток производства электроэнергии. Значит антинародное правительство хочет содрать как можно больше денег с населения. Процесс грабежа собственного народа продолжается и набирает обороты.
timber_head 02 октября 2018 | 08:20
"Поставки электроэнергии из России за рубеж в 2017 году составили 17,007 млрд кВт.ч," (Интерфакс) И при этом хочет ограничить своих граждан в потреблении. То бишь, экспортировать за счет их потребностей - видимо, иначе не хватает. И после этого мне кто-то будет вякать, что тут что-то "развивается", если даже электроэнергетика в таком состоянии?
P.S. Самое забавное, что получает Россия за этот экспорт копейки: "В денежном эквиваленте объем поставок составил $640" (Он же). Сколько там одному только Путинскому Виолончелисту отсыпали из бюджета в фонд (6,5млрд.руб - миллиард долларов)? "Денег нет, но вы держитесь!"
timber_head 02 октября 2018 | 08:56
timber_head: "$640 МЛН.", ессно.
putnykada 02 октября 2018 | 08:21
Да и вообще энергию выгоднее гнать в Китай,а свои холопы и при лучинах посидят,много ли им надо.
b054026 02 октября 2018 | 08:41
Армянское радио спросили:
- Чем пользовались в России для освещения, до того, как стали пользоваться лучиной?
- Электричеством, ответило Армянское радио.
necrosy 02 октября 2018 | 08:29
Да ладно вам ныть, хипстерота. Майнинг уже все равно не торт, денёк не заработать. Придется за баблишко просиживать штанишки в душных офисах
ss2020 02 октября 2018 | 08:32
в России дебилы у власти с лилипутиным - это карма!)))