"В России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения

Вице-премьер Дмитрий Козак уже одобрил инициативу двух министерств: энергетики и экономики, пишет газета «Коммерсантъ».

Ведомства предложили установить норму в 300 киловатт в час в месяц. Но фиксировать объём не на человека, а так называемую точку подключения. То есть квартиру или частный дом. Авторы инициативы полагают, что большинство домохозяйств в эту норму должно уложиться. В противном случае платить придётся намного больше. Как отмечает Коммерсант, правительство вернулось к обсуждению идеи, когда при превышении лимита энергопотребления тарифы резко вырастут. Чиновники могут также отказаться от льгот для жителей сёл и квартир с электроплитами или электрическим отоплением, пишет газета. Козак поручил министерствам энергетики и экономики, а также антимонопольной службе к середине января внести проекты документов. Правительство ещё в 2013м году обсуждало идею введения социальной нормы энергопотребления, но после эксперимента в семи регионах реформу отложили на пару лет, а потом о ней на время забыли. И заговорили опять минувшим летом, когда обсуждали проблемы повышения стоимости энергии для одних групп потребителей чтобы снизить тарифы другим.

На этом фоне каждый пятый российский пенсионер должен банку по кредитам. Пожилые люди, как правило, берут займы для детей, у которых плохая кредитная история или низкие доходы, пишет «Московский комсомолец».