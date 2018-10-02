Предприниматели предложили правительству ввести минимальную розничную цену на пиво
75 рублей за литр – об этом говорится в письме организации «Опора России» на имя вице-премьера Антона Силуанова. По мнению авторов обращения, установка минимальной цены помогла бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, продукции без акцизов, серого импорта. В свою очередь, это позитивно повлияло бы на культуру потребления, качество продукции, доходы пивоваров и развитие малого и среднего бизнеса в целом, пишет газета «Ведомости».
Комментарии2
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vasyakirin 02 октября 2018 | 07:36
Ну если на пиво то проблем нет, а вот на пивной напиток- запредельно....
kir_pich_101 02 октября 2018 | 07:40
Закрепить жестко цену на этот шмурдяк?
Маладцы!
Пива давно уже нет в продаже, просто пойло.