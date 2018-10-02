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07:31, 02 октября 2018

Власти России вернулись к идее ввести норму энергопотребления

Документ, который в 2014 году так и не вступил в силу, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет газета «Коммерсантъ». Норму предлагается установить в 300 кВт ч в месяц, что будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае превышения нормы стоимость оплаты электричества резко вырастет. Отличие нынешнего документа от варианта 2013 года заключается в том, что объем фиксируется не на человека, а на точку подключения.

Тем временем, долги россиян активно растут. Многие берут кредиты, потому что не хватает на жизнь, в том числе на оплату коммунальных платежей.

Комментарии

5

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kir_pich_101 02 октября 2018 | 07:36

Все можно занормировать и протарифицировать.
Даже дыхание, чтобы не более чем и штраф.
Талантливые люди.
А мы терпеливые бараны.
Раньше нас стригли и доили, а теперь уже насилуют.

vasyakirin 02 октября 2018 | 07:39

kir_pich_101: Не совсем понимаю, разве энергопроизводители не заинтересованы как можно больше продать?
К тому же, цены внутреннего рынка не ниже экспортных.

kir_pich_101 02 октября 2018 | 07:42

vasyakirin: Продавать за валюту и продавать за рубли - это разные вещи. К тому же возвращать оплату в страну уже не надо. Вывод капитала.

vasyakirin 02 октября 2018 | 07:41

Скажите, а количество точек подключения ограничивается?

vladimir_veteran 02 октября 2018 | 07:42

Вся страна встанет на защиту Дерипаски! Затянем пояса и отдадим все электричество Дерипаске для производства алюминия по демпинговым ценам. Дерипаска один, а вас много.

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