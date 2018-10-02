Власти России вернулись к идее ввести норму энергопотребления

Документ, который в 2014 году так и не вступил в силу, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет газета «Коммерсантъ». Норму предлагается установить в 300 кВт ч в месяц, что будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае превышения нормы стоимость оплаты электричества резко вырастет. Отличие нынешнего документа от варианта 2013 года заключается в том, что объем фиксируется не на человека, а на точку подключения.

Тем временем, долги россиян активно растут. Многие берут кредиты, потому что не хватает на жизнь, в том числе на оплату коммунальных платежей.