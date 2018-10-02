В США раскритиковали идею обменять Олега Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину

В Госдепартаменте заявили, что расценили бы это как неуважение России к правам человека и суверенитету Украины. В американском ведомстве добавили, что это была бы бессмысленная попытка Москвы использовать незаконное задержание украинского режиссера в переговорах с США, передает «Би-би-си».

В воскресенье «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов держит голодовку уже 141 день, он требует освободить всех украинских политзаключенных.