В Швеции появится музей отвратительной еды
Как пишет британская газета The Independent, посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль из тухлого мяса акулы, растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим неприятным запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстрёмминг – это ферментированная сельдь. Большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах. Музей должен открыться в Мальмё в конце октября.
Комментарии3
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lenin3 02 октября 2018 | 07:22
А российский импортозамещенный сыр будет?
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 07:29
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andre_klimov 02 октября 2018 | 07:42
А эфиопский броженый тэфф там будет? :)
Кста, дуриан - вкусняшка и свежесорванный - практически не пахнет. А так практически в любом тайландском аэропору есть такая услуга, как "упаковка дуриана перед полётом" и везут его едва ли не чаще, чем наменитые таиландские орхидеи...