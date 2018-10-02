Круглый стол, посвященный 150-летию Максима Горького, проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
Круглый стол, посвященный 150-летию Максима Горького, проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Круглый стол включен в официальный календарь знаменательных дат ЮНЕСКО.
Комментарии2
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komandarm___1968 02 октября 2018 | 07:27
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