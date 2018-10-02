Французский шансонье Шарль Азнавур умер в своем доме во Франции
Азнавур неоднократно выступал с концертами в России. Год назад певец был гостем радиостанции «Эхо Москвы». В беседе с Андреем Позняковым Азнавур признался, что пел для всех.
Шарлю Азнавуру было 94 года.
Комментарии1
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yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 07:30
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