Владимир Путин сегодня проведет встречу в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем
Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Косове.
Несмотря на обострение обстановки в Косове, сама встреча Путина и Вучича напрямую не связана с последними событиями на Балканах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит сербского лидера в Москву планировался еще несколько месяцев назад. Сам Александр Вучич прилетел в Россию накануне. Ранее он в своем обращении заявил, что намерен просить у Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. При этом Вучич отметил, что пока не будет обращаться за военной помощью к Москве по примеру сирийского лидера Башара Асада. Эти слова были сказаны на фоне действий косовского спецназа, который в субботу вошел на север края, населенный сербами. Силовики заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе и взяли под контроль одноименную ГЭС. В Белграде считают эти действия нарушением международных договоров и перевели вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность.
В ответ на высказывания Вучича Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 02 октября 2018 | 07:14
Ага,Вошьдь будет ненавязчиво втюхивать Вучичу С300,приводя в пример Сирию и как там благодаря российскому оружию мирно и спокойно и ни один израильский самолет даже не смеет подлетать...
yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 07:18
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk