25-летний Евгений Макаров, ставший известным после обнародования видео пыток в ярославской колонии, выходит на свободу
25-летний Евгений Макаров, ставший известным после обнародования видео пыток в ярославской колонии, сегодня выходит на свободу.
Правозащитники оспаривали решение суда об установлении административного надзора за осужденным Евгением Макаровым после его выхода на свободу. Обязательное нахождение Макарова по месту проживания с 22.00 до 6 утра может быть для него опасным. Об этом рассказал адвокат осужденного, юрист фонда «Общественное мнение» Яков Ионцев.
Евгений Макаров провел в заключении пять лет.
Комментарии1
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yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 07:19
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