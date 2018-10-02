25-летний Евгений Макаров, ставший известным после обнародования видео пыток в ярославской колонии, выходит на свободу

25-летний Евгений Макаров, ставший известным после обнародования видео пыток в ярославской колонии, сегодня выходит на свободу.

Правозащитники оспаривали решение суда об установлении административного надзора за осужденным Евгением Макаровым после его выхода на свободу. Обязательное нахождение Макарова по месту проживания с 22.00 до 6 утра может быть для него опасным. Об этом рассказал адвокат осужденного, юрист фонда «Общественное мнение» Яков Ионцев.

Евгений Макаров провел в заключении пять лет.