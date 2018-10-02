Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в нечестной игре против России. Основатель компании SpaceX получает деньги от Пентагона, чтобы снизить стоимость запусков ракет, заявил в эфире Первого канала глава «Роскосмоса».

SpaceX использует ракеты с возвращаемой на землю первой ступенью. В компании отмечают, что это позволяет сократить расходы на запуски.