Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в нечестной игре против России
Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в нечестной игре против России. Основатель компании SpaceX получает деньги от Пентагона, чтобы снизить стоимость запусков ракет, заявил в эфире Первого канала глава «Роскосмоса».
SpaceX использует ракеты с возвращаемой на землю первой ступенью. В компании отмечают, что это позволяет сократить расходы на запуски.
Комментарии13
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morganafata 02 октября 2018 | 07:05
Слон и моська.
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marfa60 02 октября 2018 | 07:35
даже и не моська - гораздо хуже
dvdd 02 октября 2018 | 07:08
Честнейшая морда России вылезла. Собрал бы весь этот мусор, да на переработку отправил. В виде мыла пользы больше.
zor 02 октября 2018 | 07:08
Россйские же ракеты запускаются на деньги Рогозина
lenin3 02 октября 2018 | 07:12
zor: причем,на добытые исключительно умом и изобретениями Хряка...
piter_ug 02 октября 2018 | 07:12
Он чего, головой о батут треснулся?
Кто бы икал про «честность»!?
seryj_wolk 02 октября 2018 | 07:18
Ракеты Маска дешевле, потому, что используется оригинальная технология. Рфская комическая индустрия стала неконкурентоспособной. Оттуда эти вопли и охи да ахи. Живут на старых запасах. Новые идеи отсутствуют. Рфия превратилась в страну третьего мира, но с понтами.
kypykyky 02 октября 2018 | 07:28
seryj_wolk: стыдно за всё это.
ppvngavr 02 октября 2018 | 07:19
Эта шавка, играющая заметную роль в дальнейшей деградации деградировавшего российского космоса, имеет наглость тявкать на слона... :)
epynda 02 октября 2018 | 07:20
В картишки, нет братишки......
В игре с шулером, нужно переигрывать его, "мухлюя" более круто...
beobachter 02 октября 2018 | 07:26
Не тот ли это Рогозин, который сказал, что он все у Запада купит, а что не продадут, то украдёт? Такому только о честности вопить!
serjo1977 02 октября 2018 | 07:42
Диму звать на Первый (к)анал каждый день, раз у него ТАК хорошо получается уничтожать имидж старика Кабаева. Навальный, не завидуй: у тебя пока ТАК опускать Дуче не получается... :-))