Один из обвиняемых по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны. Об этом стало известно журналисту Сергею Каневу, который занимается независимым расследованием событий в Солсбери.

Анатолий Чепига, как на самом деле, по данным издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat, зовут Руслана Боширова, в 2014 году прибыл со своим подразделением спецназа в резиденцию Межигорье для охраны Януковича, позже они доставили его в Крым. За это Чепига и получил звание «Героя России», рассказал в эфире украинского канала «Громадське» Сергей Канев, ссылаясь на свои источники. Между тем, в издании «МБХ Медиа» вышло расследование журналиста о Чепиге, в котором приводятся и другие подробности о его карьере в спецслужбах. Так ему стало известно, что Чепигу в 2009 перевели из Хабаровска, где он служил, в Москву в «консерваторию», — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию. Его вместе с женой и сыном заселили в обычное общежитие при РГГУ. это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Напомню, что Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению.