Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны
Один из обвиняемых по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны. Об этом стало известно журналисту Сергею Каневу, который занимается независимым расследованием событий в Солсбери.
Анатолий Чепига, как на самом деле, по данным издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat, зовут Руслана Боширова, в 2014 году прибыл со своим подразделением спецназа в резиденцию Межигорье для охраны Януковича, позже они доставили его в Крым. За это Чепига и получил звание «Героя России», рассказал в эфире украинского канала «Громадське» Сергей Канев, ссылаясь на свои источники. Между тем, в издании «МБХ Медиа» вышло расследование журналиста о Чепиге, в котором приводятся и другие подробности о его карьере в спецслужбах. Так ему стало известно, что Чепигу в 2009 перевели из Хабаровска, где он служил, в Москву в «консерваторию», — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию. Его вместе с женой и сыном заселили в обычное общежитие при РГГУ. это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.
Напомню, что Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению.
Комментарии6
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venezianez49 02 октября 2018 | 07:14
По некоторым данным «журналисту» Каневу после его эвакуации гораздо проще и безопаснее будет проводить свои «расследования» под непосредственным руководством его британских заказчиков и спонсоров.
Теперь ему можно нести любую пургу и ни в чем себе не отказывать.
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epynda 02 октября 2018 | 07:17
Возникает вопрос.....
Некое западноевропейское государство предъявляет какие-то обвинения в адрес РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА.....
Казалось бы, что копаться в этом деле должны, прежде всего, журналисты-расследователи этого самого западноевропейского государства....
А в действительности, в этом деле, с огромным воодушевлением, копаются, именно, некие российские журналисты...
Возникает второй вопрос....
Почему ??? Или зачем...???
Желание заработать, выполняя чей-то заказ ???
Работа на иностранные спецслужбы ????
Или для создания образа преследуемого властью, с целью выезда за границу, в привлекательном статусе "политического беженца"
Пока, мы видим исполнение третьего варианта...
kiever 02 октября 2018 | 07:21
Очередной рупор ходорковского, выступающий на пропагандистом киевском канале.. это и правда очень ценное расследование, с учётом того, что киев сегодня собирает все дно и всех городских идиотов и маргиналов с просторов всего снг
vanvincle 02 октября 2018 | 07:22
А ещё, это Боширов нажал кнопку запуска "Бука", а потом, на мосту застрелил Немцова. Ну и по мелочам, "Зимняя вишня" им подожжена, кибератаки - его рук дело, бидоны с хлором лично скидывал на голову бедных террористов в Сирии. Жаль молод. А-то и Кеннеди можно бы было на него повесить.
А ведь до сих пор англичане не ответили на главный вопрос: как газ-"Новичок" нанесли на ручку двери? Это газ иди гель? И как ГРУшники при этом сами остались в живых. Работали в костюмах хим. защиты? Или задержали дыхание?
ppvngavr 02 октября 2018 | 07:23
Правильно Героя дали за то, что вывез эту нечисть к чертовой матери за пределы Украины. Надо дать еще героя Украины!