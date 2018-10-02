Сооснователь «Майкрософта» Пол Аллен снова лечится от рака
Сооснователь «Майкрософта» Пол Аллен снова лечится от рака. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителей миллиардера. Впервые Пол Аллен столкнулся с онкологией в 1982 году и победил болезнь. Затем в 2009 у него обнаружили рак лимфатической системы, Аллен тогда прошел курс химиотерапии. Сейчас бизнесмену 65 лет, его состояние оценивается в 17 миллиардов долларов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 07:20
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk