Сооснователь «Майкрософта» Пол Аллен снова лечится от рака. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителей миллиардера. Впервые Пол Аллен столкнулся с онкологией в 1982 году и победил болезнь. Затем в 2009 у него обнаружили рак лимфатической системы, Аллен тогда прошел курс химиотерапии. Сейчас бизнесмену 65 лет, его состояние оценивается в 17 миллиардов долларов.