Президенты России и Сербии проведут сегодня переговоры в Москве
Встреча пройдет на фоне обострившейся в последнее время ситуации вокруг Косово. В субботу около сотни косовских спецназовцев въехали на север Косова, где живут сербы, и взяли под контроль местную ГЭС. Это объяснили поездкой на север края лидера самопровозглашенной республики Хашима Тачи. Сербия в ответ привела войска в полную боеготовность. Президент страны Александр Вучич заявил, что попросит поддержки у Владимира Путина.
Комментарии2
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cromwel 02 октября 2018 | 07:04
Можно сделать вывод что Песков как обычно врал. Мы сейчас наступим в очередное дерьмо. Шире оттопыривайте карманы, Россияне!
yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 07:20
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