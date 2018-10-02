ФСБ выступила против поправок в законопроект о шпионской технике

Компании, которые продают бытовую электронику, предложили уточнить определение спецтехники для негласного сбора информации. Сейчас под него попадают и самые обычные устройства, например, роутеры. Но ни одно из предложений в ФСБ не поддержали, пишет газета «Коммерсантъ». Законопроект разработали после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.