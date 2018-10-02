ФСБ выступила против поправок в законопроект о шпионской технике
Компании, которые продают бытовую электронику, предложили уточнить определение спецтехники для негласного сбора информации. Сейчас под него попадают и самые обычные устройства, например, роутеры. Но ни одно из предложений в ФСБ не поддержали, пишет газета «Коммерсантъ». Законопроект разработали после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.
Комментарии3
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dvdd 02 октября 2018 | 06:51
С хрена ли они поддержат? Им же нужно иметь возможность ликвидировать неугодных, которые запишут как губернатор вымогает деньги. Не стана, а аттракцион кривых зеркал.
vitfom 02 октября 2018 | 06:57
Страх и техническая отсталось. Что еще про них скажешь?
ugas 02 октября 2018 | 07:23
Властная и провластная тупота теперь имеет возможность определить на отсидку каждого! В каком-то фильме 1936 года выпуска показывают эпизод, как такая же серость рассуждает о рабочем: "Что-то он подозрительно хорошо работает, значит, старается скрыть свою шпионскую сущность!" Вот и пришли обратно по граблям...