Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича
Это утверждает журналист Сергей Канев, который опубликовал новое расследование на сайте центра «Досье». Речь идет о полковнике ГРУ Анатолии Чепиги. По сведениям группы Bellingcat и издания Insider, это настоящее имя Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в примении в Солсбери химоружия «Новичок». Сергей Канев недавно покинул Россию из-за риска уголовного преследования.
Комментарии3
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arye_11 02 октября 2018 | 06:52
Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича.
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Звание Героя получил официально, а неофициально получил погоняло "Ассенизатор".
А что делать то?
Эвакуация дерьма - занятие вонючее, но крайне необходимое
ugas 02 октября 2018 | 07:12
arye_11: Что-то эта "эвакуация", исходя из того, что рассказал о ней сам Путин, больше похожа на похищение. Янукович так пытался свои следы замести...
ems1 02 октября 2018 | 06:55
Тем, кто послал "героя России Чепигу" на это задание, было важно засветить Петрова с Бошировым, да так, чтобы тень пала на ГРУ и Путина. Ну а Путин попросту подставился с интервью на RT. Если бы он не устроил это тв-шоу, то ни кто бы из его сослуживцев или односельчан не опознал бы "Боширова" как Чепигу. Хотя бы до того момента, когда его не слили бы свои.