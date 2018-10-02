Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича.

Это утверждает журналист Сергей Канев, который опубликовал новое расследование на сайте центра «Досье». Речь идет о полковнике ГРУ Анатолии Чепиги. По сведениям группы Bellingcat и издания Insider, это настоящее имя Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в примении в Солсбери химоружия «Новичок». Сергей Канев недавно покинул Россию из-за риска уголовного преследования.