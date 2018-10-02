Z Архив новостей новости
5 3 6 497
06:45, 02 октября 2018

Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича

Это утверждает журналист Сергей Канев, который опубликовал новое расследование на сайте центра «Досье». Речь идет о полковнике ГРУ Анатолии Чепиги. По сведениям группы Bellingcat и издания Insider, это настоящее имя Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в примении в Солсбери химоружия «Новичок». Сергей Канев недавно покинул Россию из-за риска уголовного преследования.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

arye_11 02 октября 2018 | 06:52

Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича.
_______________________________________________________________________
Звание Героя получил официально, а неофициально получил погоняло "Ассенизатор".
А что делать то?
Эвакуация дерьма - занятие вонючее, но крайне необходимое

ugas 02 октября 2018 | 07:12

arye_11: Что-то эта "эвакуация", исходя из того, что рассказал о ней сам Путин, больше похожа на похищение. Янукович так пытался свои следы замести...

ems1 02 октября 2018 | 06:55

Тем, кто послал "героя России Чепигу" на это задание, было важно засветить Петрова с Бошировым, да так, чтобы тень пала на ГРУ и Путина. Ну а Путин попросту подставился с интервью на RT. Если бы он не устроил это тв-шоу, то ни кто бы из его сослуживцев или односельчан не опознал бы "Боширова" как Чепигу. Хотя бы до того момента, когда его не слили бы свои.

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 17259 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

О поправках Путина к пенсионной реформе Путина Во время войны с фашизмом говорили, что бабы ещё нарожают. А во время войны государства с народом что говорить?..

5 108 6 47796 25.09
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Как за стеной Есть один важный социологический закон, еще ни разу никем не нарушенный: если система разучилась всему, кроме как стрелять, – стрельба уже бесполезна…

5 145 6 83083 25.09
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Эдуард Резник: Большим голиафам не стоит задирать маленьких давидов Волноваться за Израиль не стоит всего лишь по той причине, что он сам за себя хорошо волнуется. А вот за кого действительно стоит поволноваться, это за Владимира Владимировича…

5 731 6 162896 25.09
Kизраиль, рф, мнения
Блоги

EchoMSK Надежда Загордан, муниципальный депутат

+ Видимо, все ждут человеческих жертв Видимо, все ждут человеческих жертв Я возвращалась домой и перед дверями моих двух квартир я обнаружила идентичные подарки: в отрезанные свиные головы, в которые воткнуты ножи…

5 62 6 23984 25.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, москва, депутаты, события
Блоги

ФСБ ищет тех, кто «слил» анкеты Петрова и Боширова Из-за операции контрразведчиков с «черного рынка» исчезли предложения по «пробивке» людей по специальным базам информации…

5 128 6 57429 25.09
Kполитика, журналистика, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Дональда Трампа…

5 136 6 15517 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 94 6 10907 28.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 158 6 24701 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Интервью Интервью

Уэсс Митчелл гость: Уэсс Митчелл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

2983128
Позиция правительства Соединенных Штатов: мы хотим, чтобы Женевский процесс продолжал свое действие, и мы не делаем условием уход Асада как разрешение сирийского конфликта…

5 48 6 17512 25.09
#слушать 45:11 8читать $скачать 10.3 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 57425 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 8243 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10941 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 95 6 17047 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Возраст – выше, пенсии – ниже Инфляция опровергает главный аргумент «За» повышение пенсионного возраста. Этот аргумент простой, властям казалось – железобетонный…

5 92 6 68659 25.09
Kпенсии, реформы, политика, общество, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 38 6 7173 28.09

Популярное за неделю

Новости

Власти России вернулись к идее ввести норму энергопотребления Документ, который в 2014 году так и не вступил в силу, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак

5 15 6 9020
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 52 6 138114 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 94 6 10904 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 811 6 305888 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 118 6 133224 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7309723
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3681725

Сегодня в эфире