США не будут менять находящихся под стражей россиян на Олега Сенцова
В американском Госдепартаменте заявили «Би-би-си», что подобная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Москва с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона.
В воскресенье «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.
Осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов держит голодовку уже 141 день, он требует освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии7
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yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 06:38
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cromwel 02 октября 2018 | 06:39
Значит рекорд голодовки будет принадлежать нашей Родине! По крайней мере ближайшие лет двадцать.
ems1 02 октября 2018 | 06:46
А зачем, если его и так выпустят, ещё и с извинениями? Для США обменять Сенцова на кого? На Бута или Ярошенко? По их понятиям Сенцов не террорист, а Бут с Ярошенко - напротив. Россия вроде признаёт, что Бута с Ярошенко упекли за дело? Выходит, что это для России равнозначный размен, но никак не для Америки.
sam2018 02 октября 2018 | 06:52
Это грязная провокация канева !
chapter_2 02 октября 2018 | 06:55
Права человека - главный принцип политики Свободного государства. Каждое государство в своей политике должно придерживаться главенства прав человека и требовать этого от других.
piterrr 02 октября 2018 | 07:01
"с недостаточным уважением"?!!...Да гопник подзаборный, который и есть и "власть" и "Москва" ни в грош не ставит жизнь человеческую!...В России за этим ботоксным карликом уже давно многомиллионное кладбище!
korikov 02 октября 2018 | 07:07
"В американском Госдепартаменте заявили «Би-би-си», что подобная попытка России использовать незаконное задержание..."
Государство, которое похищает людей по всему миру и бросает их в концлагеря Гуантанамо, Абуп-Грейб и другие такие же лагеря, где держат, пытают и убивают тысячи узников без суда и следствия. Государство, которое на законодательством уровне разрешило пытки заключённых и где фармацевтические компании проводят опыты над узниками тюрем, и в этом государстве у кого-то открывается пасть назвать арест человека в другом государстве незаконным? Сверх лицемерие.