Предприниматели предложили правительству ввести минимальную розничную цену на пиво
75 рублей за литр – об этом говорится в письме организации «Опора России» на имя вице-премьера Антона Силуанова. По мнению авторов обращения, установка минимальной цены помогла бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, продукции без акцизов, серого импорта. В свою очередь, это позитивно повлияло бы на культуру потребления, качество продукции, доходы пивоваров и развитие малого и среднего бизнеса в целом, пишет газета «Ведомости».
Комментарии4
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leonln1970 02 октября 2018 | 06:52
больше АДА... даёшь скрепную мочу с запахом пива----Опору Рассеи!!!...и всего за 75 деревяшек.
vasyakirin 02 октября 2018 | 07:22
leonln1970: Ну может, они про пиво говорили, а не про пивной напиток?
cromwel 02 октября 2018 | 07:16
А че так мало? Больше давайте, чего уж скромничать! На еще одну яхту паразитам! А вообще, почему вдруг правительство должно минмальные цены устанавливать?