Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Это нужно, чтобы премьер-министр Синдзо Абэ мог сформировать новый кабинет министров после победы на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, сообщает агентство Киодо. В результате этих выборов Синдзо Абэ фактически закрепил за собой пост главы правительства. На посту премьера он находится с 2012 года. Ожидается, что из 18 министров сохранит посты только треть. Вечером новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
Комментарии1
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yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 06:36
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