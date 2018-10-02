Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Это нужно, чтобы премьер-министр Синдзо Абэ мог сформировать новый кабинет министров после победы на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, сообщает агентство Киодо. В результате этих выборов Синдзо Абэ фактически закрепил за собой пост главы правительства. На посту премьера он находится с 2012 года. Ожидается, что из 18 министров сохранит посты только треть. Вечером новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.