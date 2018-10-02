Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» кем-то из членов экипажа МКС
Это сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев. В эфире Первого канала он сказал, что это только одна из версий и вероятность повреждения космического корабля на орбите он оценивает как 50 на 50. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что отверстие в обшивке появилось в результате преднамеренного действия, возможность производственного брака исключена.
Небольшое отверстие в корабле «Союз» стало причиной утечки воздуха на Международной космической станции в конце августа.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 06:37
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
vik_tor 02 октября 2018 | 06:38
У пьяной кумы одно на уме.
ura_123 02 октября 2018 | 06:40
Диверсия,онгличанка гадить!
Этож каким недалёким нужно быть что бы придумать такое. Люди находящиеся в космосе и мягко говоря в вакууме сверлят дырку что бы выпустить воздух...
cromwel 02 октября 2018 | 06:44
Следствие на единственно верном пути, товарищи! А ведут его ЗнаТоКи.
jblack2 02 октября 2018 | 06:48
Завершению сотрудничества США с Россией нужен повод, громкий скандальный повод.
И он, похоже, найден.
Американцы пока помалкивают, типа не при делах, но последнее слово за ними...
utax 02 октября 2018 | 07:02
Судя по американским фильмам о космосе и поведении в нем людей воспитанных в американской культуре подозрения оправданны.
ss2020 02 октября 2018 | 07:05
у лилипутов СЕРОСТЬ как и гениальность не бывает умеренной! ЛИЛИПУТСКАЯ гипермегасупер СЕРОСТЬ!!!)))
ugas 02 октября 2018 | 07:33
Конечно, просверлили! И, конечно не наши! У наших-то руки растут из другого места и обе левые, они бы просто не смогли. Это американцы-самураи...