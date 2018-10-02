В Стокгольме сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии по физике
В Стокгольме сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии по физике. В прошлом году престижную награду получили американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш за наблюдение за гравитационными волнами. В списке наиболее вероятных претендентов на премию российских ученых в этом году нет.
Комментарии1
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yulya_tsikina17 02 октября 2018 | 06:38
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