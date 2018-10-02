Президенты России и Сербии проведут сегодня переговоры в Москве

Встреча пройдет на фоне обострившейся в последнее время ситуации вокруг Косово. В субботу около сотни косовских спецназовцев въехали на север Косова, где живут сербы, и взяли под контроль местную ГЭС. Это объяснили поездкой на север края лидера самопровозглашенной республики Хашима Тачи. Сербия в ответ привела войска в полную боеготовность. Президент страны Александр Вучич заявил, что попросит поддержки у Владимира Путина.