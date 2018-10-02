ФСБ выступила против поправок в законопроект о шпионской технике
Компании, которые продают бытовую электронику, предложили уточнить определение спецтехники для негласного сбора информации. Сейчас под него попадают и самые обычные устройства, например, роутеры. Но ни одно из предложений в ФСБ не поддержали, пишет газета «Коммерсант». Законопроект разработали после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.
Комментарии2
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payalnick 02 октября 2018 | 05:21
Они за нами могут наблюдать. Мы за ними-нет. Именно поэтому мы-рабы. Именно поэтому мы все-проиграем
andy575 02 октября 2018 | 05:40
Видимо уровень их развития дальше колокольчика не вырос.