Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил в шантаже автора статьи о его доме в Коктебеле
Гендиректор агентства «Россия сегодня» утверждает, что журналист потребовал с него денег за то, чтобы материал не публиковали. Киселев заявил РБК, что подал заявление в полицию. Телеведущий добавил, что дом был построен 15 лет назад, когда он работал на Украине.
Ранее журналист Владимир Мазурин сообщил «Новой газете», что в Крыму изъяли весь тираж газеты «Город24» с его статьей о доме Киселева и уволили главного редактора издания. В материале рассказывалось о доме, стоимостью около 200 миллионов рублей.
Комментарии5
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dominator13 02 октября 2018 | 05:12
Гнида пропангандонская, откуда у нее столько денег?Ворует, точно ворует!
wwk_2 02 октября 2018 | 05:18
dominator13: Не касайтесь наворованного, это святое!!! Это настоящие скрепы путинского режима.
merelymy 02 октября 2018 | 05:35
dominator13: Гнида пропангандонская,...
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Честнейший человек, наговаривают и фотошоп...
Гол как сокол, - точнее, как соловей. А что может быть беднее соловья, только нищий олигарх френд.
eduard1958 02 октября 2018 | 05:31
А в чем шантаж,киселев? Пригрозили после смены режима отобрать у тебя,мерзавца,домик? Смотри ,чтобы благодарные телезрители жизнь не отобрали.Уж кого-кого,а тебя никто защищать не станет.И из страны не дадут убежать.Тебе не позавидуешь...
patlik 02 октября 2018 | 05:49
Два Киселева и оба при неприятнейшие личности. Наверное Киселевых в журналистику допускать нельзя, из них только пропагандисты получаются. 8))