Предприниматели предложили правительству ввести минимальную розничную цену на пиво

75 рублей за литр – об этом говорится в письме организации «Опора России» на имя вице-премьера Антона Силуанова. По мнению авторов обращения, установка минимальной цены помогла бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, продукции без акцизов, серого импорта. В свою очередь, это позитивно повлияло бы на культуру потребления, качество продукции, доходы пивоваров и развитие малого и среднего бизнеса в целом, пишет газета «Ведомости».