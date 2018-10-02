Власти России вернулись к идее ввести норму энергопотребления
Документ, который в 2014 году так и не вступил в силу, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет газета «Коммерсант». Норму предлагается установить в 300 кВт ч в месяц, что будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае превышения нормы стоимость оплаты электричества резко вырастет. Отличие нынешнего документа от варианта 2013 года заключается в том, что объем фиксируется не на человека, а на точку подключения.
Тем временем, долги россиян активно растут. Многие берут кредиты, потому что не хватает на жизнь, в том числе на оплату коммунальных платежей.
Комментарии3
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alexakimfaa 02 октября 2018 | 04:18
Что тут непонятного - на граждан идёт массированная атака со всех сторон...Тут только сразу вопрос к гражданам России - вы, что не видели,что всё идёт к закручиванию гаек.?.. Как экономических,так и политических..
ostapba 02 октября 2018 | 04:18
Пропьем все, но Россию опозорим..
Сквозь утопленные трубы, которые и под водой горят ..даже.
vyatkh 02 октября 2018 | 04:26
Надо бы их самих на 12000 в мес посадить и льготы отобрать и лимит не 300 а 150, нанотехнологии жеж. Пусть за еду работают патриоты хреновы.