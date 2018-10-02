Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» кем-то из членов экипажа МКС
Это сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев. В эфире Первого канала он сказал, что это только одна из версий и вероятность повреждения космического корабля на орбите он оценивает как 50 на 50. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что отверстие в обшивке появилось в результате преднамеренного действия, возможность производственного брака исключена.
Небольшое отверстие в корабле «Союз» стало причиной утечки воздуха на Международной космической станции в конце августа.
Комментарии1
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sparky 02 октября 2018 | 04:13
Помню я, как у Рогозина дырка в ноге появилась.
И тоже в результате преднамеренного действия одного идиота. Вот этого же идиота нужно попытать о дырке в Союзе.