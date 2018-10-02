В Москве возле «Лужников» этим вечером перекроют движение машин из-за матча ЦСКА-«Реал»
Нельзя будет проехать с 21 часа 40 минут до 2 часов ночи. Безопасность на матче Лиги чемпионов будут обеспечивать 2, 5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, а также полторы тысячи работников частных охранных организаций. Встреча ЦСКА-«Реал» начнется в 22 часа.
Комментарии1
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shoorah 02 октября 2018 | 03:56
Я только что сыну билет купил. Я бы тоже посмотрел на "Реал", но сейчас далеко от Москвы нахожусь.