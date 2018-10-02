В Армении объявят траур в день похорон Шарля Азнавура

Это сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне вечером Пашинян и члены правительства вместе с тысячами человек вышли на площадь Азнавура в Ереване, где зажгли свечи в память о музыканте.

Шарль Азнавур умер накануне во Франции. Знаменитому певцу, композитору и актеру армянского происхождения было 94 года. Он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. Место и время похорон пока не сообщаются.