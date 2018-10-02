Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в выдавливании России с космического рынка
По мнению главы «Роскосмоса», именно с этой целью основатель компании SpaceX продает пуски ракет по заниженным ценам. В эфире Первого канала Рогозин сказал, что Пентагон доплачивает Илону Маску за то, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом, а Россия не может конкурировать, потому что не может требовать аналогичных доплат от Минобороны. Напомню, SpaceX сейчас является единственной компанией, которая запускает ракеты-носители с возвращаемой на Землю первой ступенью. В компании отмечают, что это позволяет сократить затраты.
Комментарии13
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begly_ 02 октября 2018 | 03:19
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха....! ....
irdo 02 октября 2018 | 03:20
Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в выдавливании России с космического рынка
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А разве И.Маск батутами торгует?
xyteen 02 октября 2018 | 03:27
Опять происки Запада, когда своего ума не хватает
merelymy 02 октября 2018 | 04:01
Хорош Илончик нам дырки сверлить - у нас своих сверлителей хватает.
Возьми Рогозу к себе на работу: он тупой, но шустрый, и с освоением батута поможет.
pavlovsky 02 октября 2018 | 03:41
Хорошо Маск еще собак топить не начал, а-то Рогозьке совсем делать нечего будет...
ostapba 02 октября 2018 | 03:43
....может " личному господину господина ПУ, господину Рогозину СПИЧКАМИ торговать?? На обратной стороне планеты ПЛЮК?
"......Пацаки - общность жителей вымышленной планеты Плюк, находящихся в подчинённом положении по отношению к чатланам. Произошло от нарицательного «кацап», написанного справа налево по аналогии с Эцилопом. По фильму также являются телепатами, основное отличие от чатлан — прибор визатор отвечает на них зелёной лампочкой.
Личный пацак господина ПЖ — пожилой пацак с громким голосом, принадлежащий господину ПЖ. Служит правителю чем-то вроде личного шута. В одной из сцен появляется с характерной плюканской «сумкой» на заду, как носят лишь плюканские женщины. Носит белые штаны...."...
begly_ 02 октября 2018 | 03:56
ostapba:
И?, что же дальше? Вынимает из белых штанов и ложит на стол перед господином "макет", утверждая что это и есть ракета?
genviru Геннадий Вилнер 02 октября 2018 | 04:05
Постыдный всероссийский хам и брехун в своём амплуа. Только что обвинил америкнских космонавтов в диверсии-повреждении россиского блока в космосе. Теперь обвинил США в том, что они производят более дешёвый продукт..И такой плут руководит Россией!!!!
sparky 02 октября 2018 | 04:05
а Россия не может конкурировать, потому что не может требовать аналогичных доплат от Минобороны
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И зачем Рогозину требовать чего-то от МО, если Роскосмосу почти все оплачивает бюджет.
В дурачка решил поиграть? Или реально дурачок?
bntamnh 02 октября 2018 | 04:09
Что 2 октября на Эхе делают новости, прошедшие в ленте ещё 16 августа:
ТАСС — tass.ru/kosmos/5461730&sa=U&ved=0ahUKEwj01OalyObdAhUMjCwKHcdlCvwQFggLMAA&usg=AOvVaw1OXGqbSDGma0XpxTeM3_Zj
МК — mk.ru/politics/2018/08/16/rogozin-obvinil-ilona-maska-i-pravitelstvo-ssha-v-sgovore.html&sa=U&ved=0ahUKEwj01OalyObdAhUMjCwKHcdlCvwQFggUMAM&usg=AOvVaw0WqyMCs0Xu9eWtLYDWbfrQ
RT — rt.com/news/436160-russia-reusable-rockets-musk/&sa=U&ved=0ahUKEwifvfT1yObdAhWJBSwKHYbkAngQFggLMAA&usg=AOvVaw10vz6U9KiTkkE8P__89qCH
hidaldo_hot 02 октября 2018 | 04:20
//Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в выдавливании России с космического рынка//
Это прогресс, сынок. Дешевле, качественнее, эффективнее...
egorkaaa 02 октября 2018 | 04:22
Плохому танцору всегда чужие большие блестящие яйца мешают.
Дима бери дрель и езжай в загнивающюю пиндосию
И таксу с собой дохлую прихватить.
us101 02 октября 2018 | 04:27
Уникальный идиот этот ваш Рогозин!
Скажите кто-нибудь этому болвану, что Маск сперва обратился к России с предложением покупать списанные баллистические ракеты. Но существа как Рогозин, послали егo на XEP. Какого чёрта он теперь с вентилятором в жoпe скачет вокруг батута?