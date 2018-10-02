//Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в выдавливании России с космического рынка//

По мнению главы «Роскосмоса», именно с этой целью основатель компании SpaceX продает пуски ракет по заниженным ценам. В эфире Первого канала Рогозин сказал, что Пентагон доплачивает Илону Маску за то, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом, а Россия не может конкурировать, потому что не может требовать аналогичных доплат от Минобороны. Напомню, SpaceX сейчас является единственной компанией, которая запускает ракеты-носители с возвращаемой на Землю первой ступенью. В компании отмечают, что это позволяет сократить затраты.