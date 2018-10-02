В США раскритиковали идею обменять Олега Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину
В Госдепартаменте заявили, что расценили бы это как неуважение России к правам человека и суверенитету Украины. В американском ведомстве добавили, что это была бы бессмысленная попытка Москвы использовать незаконное задержание украинского режиссера в переговорах с США, передает «Би-би-си».
В воскресенье «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов держит голодовку уже 141 день, он требует освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии4
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horseraddish 02 октября 2018 | 03:29
Один к трем. Впрочем, палестинцы меняли 1 к 1000.
kotopiss 02 октября 2018 | 04:17
Целого Сенцова на трёх россиян из Америки. Нет надо просить ещё чтобы Украина признала Крым Российским распустить Евросоюз у Меркель чтобы Трамп расформировал НАТО а Тереза Мей на коленях просила прощения. Ну тогда. в Москве подумают может быть
fekoff 02 октября 2018 | 04:25
Россия жалкая.
us101 02 октября 2018 | 04:32
Представляю этого обезумевшего жлоба, который на брифинге задал этот вопрос.