В Швеции появится музей отвратительной еды

Как пишет британская газета The Independent, посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль из тухлого мяса акулы, растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим неприятным запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстрёмминг – это ферментированная сельдь. Большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах. Музей должен открыться в Мальмё в конце октября.