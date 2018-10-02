В Швеции появится музей отвратительной еды
Как пишет британская газета The Independent, посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль из тухлого мяса акулы, растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим неприятным запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстрёмминг – это ферментированная сельдь. Большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах. Музей должен открыться в Мальмё в конце октября.
Комментарии2
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kondrakr 02 октября 2018 | 02:27
Дуриан - мой любимый фрукт. Сюрстрёмминг купил, но пока не пробовал. Думаю, похоже на архангелогородскую селёдочку печёрского посола.
mathmovesu 02 октября 2018 | 02:37
скажите шведам, чтобы русский пармезан дбавили в экспонаты...