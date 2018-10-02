Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании, связанное с иском против Криштиану Роналду

Об этом сообщает газета USA Today. Американка Кэтрин Майорга обратилась в суд на прошлой неделе. Она утверждает, что в 2009 году знаменитый португальский футболист ее изнасиловал. Сообщается, что тогда Майорга согласилась получить 375 тысяч долларов в обмен на молчание. Статью с обвинениями в адрес игрока «Ювентуса» недавно опубликовал немецкий журнал «Шпигель». Адвокаты Роналду заявили, что подадут на издание в суд.