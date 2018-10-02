Глава МИДа Украины заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму
Павел Климкин подчеркнул, что Москва превратила полуостров в огромную военную базу. В эфире телеканала ATR министр сообщил, что украинский МИД подготовит проект специальной резолюции в ООН по милитаризации Крыма, который Украина считает своей оккупированной территорией.
Комментарии2
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i_one_off 02 октября 2018 | 02:29
Москва, конечно, много чего может, однако не делает. Все эти эмоциональные обвинения от неприязни.
Зачем размещать ядерное оружие в Крыму, когда оно и так достанет любого с тех мест, где находится?
serhio_25__ 02 октября 2018 | 02:39
Это Чугункину приснилось во время выступления Параши в ООН?