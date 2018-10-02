Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил в шантаже автора статьи о его доме в Коктебеле
Гендиректор агентства «Россия сегодня» утверждает, что журналист потребовал с него денег за то, чтобы материал не публиковали. Киселев заявил РБК, что подал заявление в полицию. Телеведущий добавил, что дом был построен 15 лет назад, когда он работал на Украине.
Ранее журналист Владимир Мазурин сообщил «Новой газете», что в Крыму изъяли весь тираж газеты «Город24» с его статьей о доме Киселева и уволили главного редактора издания. В материале рассказывалось о доме, стоимостью около 200 миллионов рублей.
Комментарии1
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i_one_off 02 октября 2018 | 02:57
"От трудов праведных не наживёшь палат каменных".
Хотя Д. Киселеву это нравоучение пофигу, но замечу, что он вырос из того же гуано, как и все, и ему следовало бы вспомнить о своём происхождении.
Ведь времена меняются.