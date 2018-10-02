Подозреваемый в отравлении Скрипалей, по некоторым данным, получил звание Героя России за эвакуацию Виктора Януковича
Это утверждает журналист Сергей Канев, который опубликовал новое расследование на сайте центра «Досье». Речь идет о полковнике ГРУ Анатолии Чепиги. По сведениям группы Bellingcat и издания Insider, это настоящее имя Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в примении в Солсбери химоружия «Новичок». Сергей Канев недавно покинул Россию из-за риска уголовного преследования.
Комментарии3
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i_one_off 02 октября 2018 | 02:25
Эвакуация одного вора другим - это конечно очень по понятиям, только зачем при этом осквернять звание "героя России"?
sokal123 02 октября 2018 | 02:34
i_one_off: Теперь звание "герой России" дается отъявленным негодяям и убийцам. Вручается Тайно.
serhio_25__ 02 октября 2018 | 02:35
i_one_off: Чепига вообще супермен, он стоит за всем, что происходит в мире. Раньше всех пугали русскими хакерами, а теперь Чепигой.