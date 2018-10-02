Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в выдавливании России с космического рынка
По мнению главы «Роскосмоса», именно с этой целью основатель компании SpaceX продает пуски ракет по заниженным ценам. В эфире Первого канала Рогозин сказал, что Пентагон доплачивает Илону Маску за то, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом, а Россия не может конкурировать, потому что не может требовать аналогичных доплат от Минобороны. Напомню, SpaceX сейчас является единственной компанией, которая запускает ракеты-носители с возвращаемой на Землю первой ступенью. В компании отмечают, что это позволяет сократить затраты.
Комментарии7
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vasyaz 02 октября 2018 | 01:17
Это - удар под дых! Завтра акции тесла упадут до минимума!
irdo 02 октября 2018 | 01:24
Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска ..........
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Так это Илон Маск дырки просверливает в ракетах.
А россияне-то и не знали.:)))
sokal123 02 октября 2018 | 01:18
Было бы кого выдавливать "батутного " Рогозина - это смешно.
zloy_sok 02 октября 2018 | 01:21
Оказывается при капитализме если ты гениальнее и лучше и продуктивнее работаешь - это нечестная конкуренция....
Вот что значит в юности много значок ВЛКСМ носить))
irdo 02 октября 2018 | 01:27
zloy_sok:
Оказывается при капитализме если ты гениальнее и лучше и продуктивнее работаешь - это нечестная конкуренция....
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Оказывается, что глупость это такой государственный ум.
sbk 02 октября 2018 | 01:24
Опять плохому танцору мешают...
turrinn 02 октября 2018 | 01:24
что-то многословен рогозин,
похоже, придётся прыгать ему на батуте, долго,
и не высоко.)