Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» кем-то из членов экипажа МКС

Это сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев. В эфире Первого канала он сказал, что это только одна из версий и вероятность повреждения космического корабля на орбите он оценивает как 50 на 50. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что отверстие в обшивке появилось в результате преднамеренного действия, возможность производственного брака исключена.

Небольшое отверстие в корабле «Союз» стало причиной утечки воздуха на Международной космической станции в конце августа.