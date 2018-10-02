Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» кем-то из членов экипажа МКС
Это сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев. В эфире Первого канала он сказал, что это только одна из версий и вероятность повреждения космического корабля на орбите он оценивает как 50 на 50. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что отверстие в обшивке появилось в результате преднамеренного действия, возможность производственного брака исключена.
Небольшое отверстие в корабле «Союз» стало причиной утечки воздуха на Международной космической станции в конце августа.
Комментарии1
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vokk 02 октября 2018 | 01:24
У американцев на МКС несколько месяцев назад туалет сломался. А месяцами какать в памперсы они не хотят. Да еще и баба на борту начала систематически истерить, ей мол не комфортно когда в воздухе гуано витает, и везде где только можно памперсы использованные лежат. Запах в американском сегменте сейчас как в хлеву. Тут понятно захочется не то что дырку просверлить, чтобы побыстрей улететь, как бы они вообще за борт выходить не начали.
А русские американцев в свой сортир не пускают. Потому что когда в 2008 году, сломался туалет в нашем секторе, НАСА отказала нашим космонавтам в возможности использовать американский.
Так что пусть кушают что заказали.