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01:10, 02 октября 2018

США не будут менять находящихся под стражей россиян на Олега Сенцова

В американском Госдепартаменте заявили «Би-би-си», что подобная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Москва с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона.
В воскресенье «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов держит голодовку уже 141 день, он требует освободить всех украинских политзаключенных.

Комментарии

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sokal123 02 октября 2018 | 01:16

Конечно пахан наврал - привычно и гадко.

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