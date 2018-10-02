США не будут менять находящихся под стражей россиян на Олега Сенцова

В американском Госдепартаменте заявили «Би-би-си», что подобная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Москва с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона.

В воскресенье «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов держит голодовку уже 141 день, он требует освободить всех украинских политзаключенных.