Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня – окрасилась этим вечером в золотой цвет в память о Шарле Азнавуре.

Мэр французской столицы Анна Идальго рассказала, что на Йенском мосту вечером будут играть песни легендарного шансонье, а на экране покажут его фотографии.

Акция памяти прошла и в центре Еревана. Ведь артист, родившийся в Париже, был из семьи армянских эмигрантов. Тысячи человек пришли на площадь Азнавура, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который тоже принял участие в акции, сказал, что в день похорон артиста в Армении будет объявлен траур.

Всемирно известный певец скончался в ночь на понедельник во Франции на 95 году жизни.

Азнавур является соавтором более 1300 песен. На его счету также свыше 60 ролей в кино. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Песня «Вечная любовь» была написана для фильма «Тегеран 43». Она всегда придавала силы Наталье Белохвостиковой, которая исполнила главную роль в картине. Об этом актриса рассказала «Эху Москвы». Шарль Азнавур был ярким и теплым человеком, человеком — космосом, с необъятным сердцем, добавила Белохвостикова.

Дата и место похорон пока официально не объявлены. Французские СМИ предположили, что последним престанищем артиста станет монастырь в коммуне Монфор-л'Амори. В этом пригороде Парижа у шансонье был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится семейный склеп Азнавуров.