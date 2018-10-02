Владимир Путин сегодня проведет встречу в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем

Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Косове.

Несмотря на обострение обстановки в Косове, сама встреча Путина и Вучича напрямую не связана с последними событиями на Балканах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит сербского лидера в Москву планировался еще несколько месяцев назад. Сам Александр Вучич прилетел в Россию накануне. Ранее он в своем обращении заявил, что намерен просить у Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. При этом Вучич отметил, что пока не будет обращаться за военной помощью к Москве по примеру сирийского лидера Башара Асада. Эти слова были сказаны на фоне действий косовского спецназа, который в субботу вошел на север края, населенный сербами. Силовики заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе и взяли под контроль одноименную ГЭС. В Белграде считают эти действия нарушением международных договоров и перевели вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность.

В ответ на высказывания Вучича Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.