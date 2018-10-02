Владимир Путин сегодня проведет встречу в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем
Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Косове.
Несмотря на обострение обстановки в Косове, сама встреча Путина и Вучича напрямую не связана с последними событиями на Балканах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит сербского лидера в Москву планировался еще несколько месяцев назад. Сам Александр Вучич прилетел в Россию накануне. Ранее он в своем обращении заявил, что намерен просить у Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. При этом Вучич отметил, что пока не будет обращаться за военной помощью к Москве по примеру сирийского лидера Башара Асада. Эти слова были сказаны на фоне действий косовского спецназа, который в субботу вошел на север края, населенный сербами. Силовики заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе и взяли под контроль одноименную ГЭС. В Белграде считают эти действия нарушением международных договоров и перевели вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность.
В ответ на высказывания Вучича Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 00:09
Приехал клянчить бабла и киллеров?
Это по адресу.
kottigr1 02 октября 2018 | 00:12
mikhail_spb_: Будет теперь с кем Януковичу в шахматы играть..
danko_dudka 02 октября 2018 | 00:15
mikhail_spb_: тролль опущенный за гранью. Внук данко дыбилки такой.
sagen 02 октября 2018 | 00:28
kottigr1: А теперь артист Вуячич нам чечетку за..фигачичь...
danko1 02 октября 2018 | 00:12
Военную помощь, как и в Сирии, опять учениями совместными назвали.
Путину, в очередной раз опозорившимся на весь Мир, при полном развале экономики в России, данная военная операция очень вовремя пришла.
Его рейтинг в мирное время всегда падает, а сейчас особенно обвалился. И только очередной войнушкой будет пытаться его поправить.
Но уже и это напрасно. Не поможет.
sokal123 02 октября 2018 | 01:22
danko1: Хочет повоевать побезобразить пахан. Любимое дело.