Комиссия исключила производственный брак как причину появления дыры в «Союзе»
Она появилась преднамеренно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, теперь предстоит установить, где это воздействие произошло — на Земле, или в космосе. Этим занимается вторая комиссия. 15 ноября космонавты выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие. Рогозин отметил, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.
В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев сказал, что в качестве одной из версий рассматривается повреждение корабля на борту МКС кем-то из членов экипажа. Он добавил, что это могло быть сделано как случайное, так и преднамеренно.
Напомним, 30 августа на МКС зафиксировали падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе» — воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля. Спустя несколько дней
специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус был просверлен изнутри. Сейчас комиссия Роскосмоса проводит расследование. Его планируется завершить к концу ноября.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 02 октября 2018 | 00:08
Ничего не удивляет в этом развале, когда журналист-гэбэшник Рогозин, разваливший всё на предыдущих должностях, в Роскосмос был назначен главным.
Но то, что космонавтов он во вредители записал, это даже для такого дебила за гранью.
danko_dudka 02 октября 2018 | 00:13
danko1: бабка данко1 ты и в космосе разбираешься???
rabin_tagor 02 октября 2018 | 01:16
danko1: Вот интересно, сам Рогозин пробовал что-нибудь сверлить в невесомости? Тем более твердый тугоплавкий сплав.
Всем весом на нажмешь - нет веса (невесомость). То есть надо одной рукой держать дрель, а другой со страшной силой притягивать себя к просверливаемой стенке. то есть там рядом с отверстием должна быть ручка, причем, очень крепкая. Ну, или помещение должно быть очень маленьким, чтобы упереться ногами.
И как там?
kottigr1 02 октября 2018 | 00:09
Дырка - есть.. Причин - нет !
novirusic 02 октября 2018 | 00:54
kottigr1: Все эти истерики и поиски виновных в своих бедах на стороне уже становятся не смешны, а трагичны.
Люди пораженные слепотой идут напрямую к катастрофе.
В данном случае вместо принятия мер исключающих брак ищут вредителей.
Просто идиоты.
ur_sus 02 октября 2018 | 00:12
//Комиссия исключила производственный брак//
Всё пральна: амеры просверлили, ясно как день. Пупкину надо выступить с заявлением о рамещении "межгалактических с-900" на российской стороне станции для защиты от пиндосовских "летающих сверлилок"...
mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 00:15
Нужно запустить на мкс батутчика-рагозина, чтобы на месте во всём разобрался.
Найдётся для него батут подходящих размеров?
danko_dudka 02 октября 2018 | 00:18
mikhail_spb_: нужно, чтобы, когда, что, бы. Размеров, возможно, пролонгация, кадырка, что, вероятно, наверное. Тролль не поднятый.
salut__521 02 октября 2018 | 00:31
Рогозин работает - целый месяц на дырку в лупу пялится, трудяга...
ramses333 02 октября 2018 | 00:56
salut__521: Судя по тому, как Рогозин реагирует на дырку, он девственник.
zloy_sok 02 октября 2018 | 00:32
Брак? Ну так кого женой назначили, кого будут любить и уважать?
mathmovesu 02 октября 2018 | 00:57
короче, расеяны, план на эту неделю такой:
- отомстить америкосам за просверленую дырку
- отомстить израильтянам за сбитый ИЛ-20
- отомстить британцам за недотравленых Скрипалей
- отомстить украинцам за отделение от гундяева
план мести надо согласовать с главным мстителем - царем всея руси...
rabin_tagor 02 октября 2018 | 01:19
mathmovesu: Ну, и по мелочи:
-отомстить Навальному за Золотова
-отомстить пенсионерам за пенсии
-отомстить Японии за Курилы
-отомстить Петрову за Боширова