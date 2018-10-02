Комиссия исключила производственный брак как причину появления дыры в «Союзе»

Она появилась преднамеренно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, теперь предстоит установить, где это воздействие произошло — на Земле, или в космосе. Этим занимается вторая комиссия. 15 ноября космонавты выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие. Рогозин отметил, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.

В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев сказал, что в качестве одной из версий рассматривается повреждение корабля на борту МКС кем-то из членов экипажа. Он добавил, что это могло быть сделано как случайное, так и преднамеренно.

Напомним, 30 августа на МКС зафиксировали падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе» — воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля. Спустя несколько дней

специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус был просверлен изнутри. Сейчас комиссия Роскосмоса проводит расследование. Его планируется завершить к концу ноября.