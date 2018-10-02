Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны
Один из обвиняемых по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны. Об этом стало известно журналисту Сергею Каневу, который занимается независимым расследованием событий в Солсбери.
Анатолий Чепига, как на самом деле, по данным издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat, зовут Руслана Боширова, в 2014 году прибыл со своим подразделением спецназа в резиденцию Межигорье для охраны Януковича, позже они доставили его в Крым. За это Чепига и получил звание «Героя России», рассказал в эфире украинского канала «Громадське» Сергей Канев, ссылаясь на свои источники. Между тем, в издании «МБХ Медиа» вышло расследование журналиста о Чепиге, в котором приводятся и другие подробности о его карьере в спецслужбах. Так ему стало известно, что Чепигу в 2009 перевели из Хабаровска, где он служил, в Москву в «консерваторию», — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию. Его вместе с женой и сыном заселили в обычное общежитие при РГГУ. это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.
Напомним, что Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению.
У ветерана спецслужб Алексея Кондаурова есть много вопросов к самой организации операции в Солсбери. Об этом он сказал в эфире нашей радиостанции.
Между тем, официальные власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов.
Комментарии11
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danko_dudka 02 октября 2018 | 00:06
Ждём данко1 пока напишет очередную глупость. Она же спец в этом. Из маями.
kottigr1 02 октября 2018 | 00:07
danko_dudka: "Мне позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал (февральские договоренности), что ситуация стабилизировалась и он собирается поехать в Харьков на конференцию. "... "Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины.." "Мы каждый раз фиксировали место его нахождения.." "Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту".."Но этим не закончилась эта история, потому что Виктор Федорович не захотел переезжать в Россию" - Путин.
Даже Владимир Владимирович Путин сам всем рассказал о том, что Янукович совершенно не хотел того, что бы его похищали и вывозили из Украины российские спецслужбы..
Перед тем как российские спецслужбы похитили Президента Украины, Янукович пришел к конкретному мирному соглашению с украинской оппозицией.. Именно похищение российскими спецслужбами Януковича и вывело конфликт на новый уровень.. Временное безвластие на Украине помогло Путину "под шумок" украсть Крым..
Вопрос: а это не называется международным терроризмом? И если Янукович сейчас находится в списке Интерпола, по совокупности совершенных им преступлений против Украины и украинского народа, то не являются ли Путин и его ОПГ соучастниками этих и других преступлений – в том числе, по содействию и сокрытию обвиняемого? И сам факт похищения – оно что, легально, это «принятый метод путинской дипломатии»? Или это – самое настоящее преступление?
Мне кажется, что в действиях Путина в отношении Януковича, о которых Путин сам рассказывает на камеру, видится явный состав преступления – организация похищения действующего главы государства.
danko_dudka 02 октября 2018 | 00:11
kottigr1: 7 котингеров, 5 детских садиков, 6 пивных. Мне.
patrikk_2 02 октября 2018 | 00:17
Об этом стало известно журналисту Сергею Каневу, который занимается независимым расследованием событий в Солсбери...
Правильно писать не "стало известно", а так - вчера Серёга Канаев, во время интервью "Громадське-ТВ", на ходу придумал новую интересную мульку, дескать, что Руслан Боширов, он же Анатолий Чипига, якобы участвовал в эвакуации Вити Януковича. Везде успевает подосрать жидобандере, прямо не Чепига, а какой-то Чубайс.
mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 00:07
Интересно, вручил ли ему шапочный вор за своё спасение хоть один золотой батон?
А то бедняга скитался всё по общагам, да по дешёвым отелям с одной кроватью на двоих.
danko_dudka 02 октября 2018 | 00:08
mikhail_spb_: интересно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, пролонгация, кадырка, профиндосить. Вор. Хоть. Тролль опущенный. Внук данко1. По. Двоих.
kara 02 октября 2018 | 00:07
спасти президента от расправы, когда на него объявлена охота, что в этом плохого?
kottigr1 02 октября 2018 | 00:33
kara: Думаете, что Януковича бы распяли на доске с объявлениями рядом с мальчиком в трусиках в Славянске.. ?
kara 02 октября 2018 | 00:45
kottigr1: могли и черенком отыметь, у бандеровцев такой опыт есть-у евреев львовских спросите.
ur_sus 02 октября 2018 | 00:08
"герой России" за "эвакуацию"... Так, для сведения: шпион эпохи, Жорж Коваль, который выкрав СУПЕРСЕКРЕТНЫЕ сведения из США для СССР НЕ БЫЛ!!! награжден звездой героя при жизни. Сведения добытые Ковалем СПАСЛИ ядерный проэкт СССР. А убогая "чепига" стала "хероем" за "вывоз дерьма". Какая "Россия", такие и "герои"...
salut__521 02 октября 2018 | 00:24
Герой, видимо, лихо сверкал героическими пятками под непрерывным пулемётным огнём, таская в самолёт януковические мешки с золотом. Геройская пошлятина. Интересно другое - сколько самородков наш герой под героический шумок героически стащил?