На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от разрушительного землетрясения и цунами, началось мародерство
Жители грабят магазины и заправки. «Помощи нет. Нам нужна еда», — отметил один из нихв интервью BBC News. Другие пояснили, что у них ничего не осталось, необходимо кормить детей и другого способа быстро получить помощь просто нет. При этом полицейские на улицах спокойно наблюдают за происходящим. По заявлению властей, убытки компаниям позднее будут компенсированы.
Channel NewsAsia также пишет, что в пострадавшем регионе из разрушенных тюрем сбежали 1200 человек. В то же время оставшихся преступников не могут полностью обеспечить едой из-за стихийного бедствия.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в минувшую пятницу. По предварительным данным, погибли более тысячи человек. Ожидается, что число жертв увеличится.
Комментарии2
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begly_ 01 октября 2018 | 23:15
По идее, предприниматели должны все сами людям отдать. Потом с налогов убытки спишут и компенсации получат.
vor_on 01 октября 2018 | 23:46
ув. граждане, россияне!!...скинемся СМСками кто сколько может, надо бы помочь индонезийским мародерам.
свои, как-никак