На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от разрушительного землетрясения и цунами, началось мародерство

Жители грабят магазины и заправки. «Помощи нет. Нам нужна еда», — отметил один из нихв интервью BBC News. Другие пояснили, что у них ничего не осталось, необходимо кормить детей и другого способа быстро получить помощь просто нет. При этом полицейские на улицах спокойно наблюдают за происходящим. По заявлению властей, убытки компаниям позднее будут компенсированы.

Channel NewsAsia также пишет, что в пострадавшем регионе из разрушенных тюрем сбежали 1200 человек. В то же время оставшихся преступников не могут полностью обеспечить едой из-за стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в минувшую пятницу. По предварительным данным, погибли более тысячи человек. Ожидается, что число жертв увеличится.