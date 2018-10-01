Эйфелева башня окрасилась в золотой цвет в память о Шарле Азнавуре

Как сообщил мэр города, этим вечером на мосту Иена будут звучать самые красивые песни французского шансонье, его портреты появятся на больших экранах.

Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л'Амори. Об этом пишут французские СМИ. Ранее певец говорил, что хотел бы, чтобы его похоронили именно там.

В этом пригороде Парижа у шансонье был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится семейный склеп Азнавуров.

Мэр города сказал, что пока рано об этом говорить, но вполне вероятно, что последний дом певца будет в Монфор-л'Амори.

ШарльАзнавур скончался минувшей ночью в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.