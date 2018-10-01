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23:01, 01 октября 2018

Вопрос с задержанным в Пусане российским судном «Севастополь» должен окончательно решиться завтра

Об этом сообщил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын. Он добавил, что отношения двух стран неизменно будут развиваться. Ранее сегодня посол был вызван на Смоленскую площадь, там ему сделали представление в связи с незаконным по мнению наших властей задержанию российского судна в южнокорейском порту. В этой связи депутаты Госдумы не пошли сегодня на прием в посольство Кореи по случаю празднования дня основания республики.

«Севастополь» уже готовится к рейсу. Об этом сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

Компания-судовладелец «Гудзон» подпала под ограничительные меры США в связи с подозрениями в поставках топлива для КНДР.

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