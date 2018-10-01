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23:00, 01 октября 2018

Рубль существенно укрепился на фоне роста стоимости нефти

Курс доллара на Московской бирже впервые с середины августа упал ниже отметки в 65 рублей. Евро на минимуме доходил до отметки в 75,12.
Официальный курс ЦБ на завтра 65.57и 75.99 соответственно.

Нефтяные котировки растут уже несколько дней подряд. Сегодня марка Brent обновила почти четырехлетний максимум, превысив 85 долларов за баррель. Стоимость WTI увеличилась до 75,42.
Эксперты объяснили это ожиданием сокращения с ноября экспорта сырья Ираном на фоне американских санкций.
Также стало известно, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года.

Комментарии

22

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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 23:05


Поскольку нацдилер в соответствии со своими обещаниями давным-давно снял Россию с нефтяной иглы, то рубль растёт не благодаря цене на нефть, а вопреки ей.

patrikk_2 01 октября 2018 | 23:17

Рубль существенно укрепился на фоне роста стоимости нефти...

Это предсмертная агония, перед окончательным развалом российской экономики, а затем и самой России.

polikarpich 01 октября 2018 | 23:28

patrikk_2: А ведь ты прав, что самое смешное! :-)))))))))))

danko1 01 октября 2018 | 23:41

polikarpich: Рубль бы существенно укрепился, если курс до 40 поднялся, что было бы логично при такой цене на нефть.
Ведь когда нефть в цене в 2 раза упала, то Путин падение курса рубля в 2 раза объяснял тем, что в рублях за нефть будем столько же получать.
Правда почему-то буквально накануне обвала курса рубля повысил ровно в 2 раза зарплату себе, чиновникам и депутатам. Оно и понятно, они привыкли всё в долларах для себя измерять.

danko_dudka 01 октября 2018 | 23:54

danko1: бабка ты и в рублях понимаешь? Из маями? Не стёрлась?

estamp 01 октября 2018 | 23:43

polikarpich: А ведь ты прав, что самое смешное! :-)))))))))))
---
Да-да! Ждем со дня на день

kottigr1 01 октября 2018 | 23:52

estamp: Чего ждете ? Ну-ка бегом Португалию догонять !

patrikk_2 01 октября 2018 | 23:53

estamp:

Только без фанатизма, потому что если смотреть на чайник, то он никогда не закипит?

begly_ 01 октября 2018 | 23:11

А что по этому поводу скажут умные, вежливые либерасы?

turrinn 01 октября 2018 | 23:25

begly_:
неужто, завтра за бакас, всего тридцать деревянных давать будут?

begly_ 01 октября 2018 | 23:34

turrinn:

Даже если вообще ничего давать не будут, то не обеднеем. Бедными могут быть только Обеднённые Арабские имираты.

turrinn 01 октября 2018 | 23:35

begly_:
не понял, ты чё, пиндос ?

begly_ 01 октября 2018 | 23:38

turrinn:

еще хуже а ты ? ты лучше укра?

turrinn 01 октября 2018 | 23:42

begly_:
/еще хуже/
патрик- баба твоя?

begly_ 01 октября 2018 | 23:46

turrinn:

ты его баба
только ни свисти что ты только у Соловьёва

turrinn 01 октября 2018 | 23:50

begly_:
слив засчитан, портяныч.
не плачь, слизняк.

begly_ 01 октября 2018 | 23:53

turrinn:

что так грубо
бабец?

kmndr 01 октября 2018 | 23:28

begly_: Как бы сказать и умным и либералом считаю не считаю. Но если бы ЦБ не "печатал" бы деньги под неэффективные проекты и компании, санкции там и так далее, то курс рубля был сейчас под 45. То есть вары все стоили бы на 30 % дешевле. Даже наша паренная репа, тоже была бы дешевле.

pepetz 01 октября 2018 | 23:38

"Рубль существенно укрепился "

Не укрепился, а болтается, как сопля в проруби.

pepetz 01 октября 2018 | 23:38

"Рубль существенно укрепился "

Не укрепился, а болтается, как сопля в проруби.

alexisgross_082018 01 октября 2018 | 23:48

Есть два положительных момента - бензин будет уже больше 50 и сланцевая нефть станет еще рентабельней ;))

mosser 01 октября 2018 | 23:53

Хочу чтобы нефть была 10$,а бензин 200₽за литр. Вот красота бы была.

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