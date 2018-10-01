Рубль существенно укрепился на фоне роста стоимости нефти...

Курс доллара на Московской бирже впервые с середины августа упал ниже отметки в 65 рублей. Евро на минимуме доходил до отметки в 75,12.

Официальный курс ЦБ на завтра 65.57и 75.99 соответственно.

Нефтяные котировки растут уже несколько дней подряд. Сегодня марка Brent обновила почти четырехлетний максимум, превысив 85 долларов за баррель. Стоимость WTI увеличилась до 75,42.

Эксперты объяснили это ожиданием сокращения с ноября экспорта сырья Ираном на фоне американских санкций.

Также стало известно, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года.